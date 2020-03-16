رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«أكاذيب الجارديان» يتصدر تويتر

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:08 م
تويتر
تويتر
طباعة
تصدر هاشتاج أكاذيب الجارديان، اليوم الاثنين، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية بشأن إصابة 19 مصريًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتراجع إسحاق بوغوش عن تغريدته بشأن دراسته المزعومة عن انتشار كورونا في مصر.

وفوجئ المصريون مساء الأحد، بنشر صحيفة الجارديان البريطانية، تقريرًا صحفيًا استند لما زعمت أنه "دراسة" عن جامعة تورنتو الكندية، يشير إلى تفشي فيروس كورونا فى مصر مع تكتم حكومي، ومزاعم بأن الأعداد المعلنة غير حقيقية وأقل من الإصابات الفعلية.

الدراسة المزعومة لخبير أمراض معدية يدعى إسحاق بوغوش، هى دراسة لا تستند إلى أية معايير علمية وتجنح للترجيحات بناء على أعداد الإصابات التي استقبلتها المطارات عائدة من مصر كإحدى محطات خط سيرها الطويل، ولم يتم النشر الدراسة على أي موقع أو مطبوعة علمية محكمة تابعة لجامعة الكندية أو أي جامعة ذات ثقل.

الباحث نشر الدراسة المزعومة على حسابه الشخصي في تويتر، وتراجع عنها اليوم الاثنين، ونقله عنه الصحفى ديكلان والش، بريطاني الجنسية إيرلندي الأصل، ويشغل منصب مدير مكتب نيويورك تايمز فى القاهرة، وطرد من باكستان سنة 2013، لممارسته "أنشطة غير مرغوب فيها".

الدراسة تتعارض مع البيانات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، والتى أشادت بالطريقة التي تعاملت بها السلطات في مصر مع فيروس "كورونا"، معلنة أنها تمتلك نظام مراقبة قويًا.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتور جون جبور لـCNN إن مصر وعُمان هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان تملكان "نظام مراقبة قوي يعتمد على الأحداث".

وسارع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى مشاركة التقرير المشبوه، الذي نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، وكذلك ديكلان والش، الصحفي الأيرلندي رئيس مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز.

ولم يصدر حتى الآن توضيح رسمي من وزارة الصحة ردا على هذه الأكاذيب.

وكذَّبت منظمة الصحة العالمية المزاعم التي وردت في تقرير لصحيفة «ذي جارديان» البريطانية حول «وجود 19 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في مصر».

وقالت المنظمة، في إفادة صحفية، إنَّ الحالات التي تعلنها المنظمة من دول العالم المختلفة هي تلك المُبلغ عنها من المستشفيات ونظم المراقبة الصحية، مشيرة إلى أنَّه عادة ما تكون حالات متأخرة.

وأعلنت الصحة، أمس، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة إلى 126.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تسجيل 16 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، نصفها لمصريين ونصفها الآخر لأجانب، مشيرة إلى تعافي 26 حالة من إجمالي الإصابات الـ126 التي تم تسجيلها.

موضوعات متعلقة

باستثناء الأجهزة الخدمية.. مدبولى: قرار بتخفيض عدد العاملين فى أجهزة الدولة خلال ساعات

الأهلى يحصل على توقيع نجم «بيراميدز»

الصحة العالمية توضح علاقة التدخين بالإصابة بكورونا

«كاذب».. الصحة العالمية ترد على تقرير «ذى جارديان» حول إصابات كورونا فى مصر

الصور

image description

«سيدة بركة الطين».. رفضت ترك منزلها وتكفلت بها وزارة التضامن

image description

نرمين ماهر تحضر ديفيليه محمد شهبندر

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

image description

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

الحكومة: 3 وفيات و150 إصابة بـ«كورونا»

باستثناء الأجهزة الخدمية.. مدبولى: قرار بتخفيض عدد العاملين فى أجهزة الدولة خلال ساعات

«الصحة العالمية»: مصر تمتلك نظام مراقبة قويًا لمواجهة كورونا

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

اليوم.. أول تجربة على البشر للقاح وقائي من كورونا

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

دراسة صادمة: كورونا ينتشر قبل ظهوره على المريض

منوعات

الأوبرا العالمية تقدم عروضها إلكترونيًا

المغرب يغلق المطاعم ودور السينما ومراكز الترفيه والملاعب

حقيقة تحويل رونالدو فنادقه إلى مستشفيات لعلاج مصابى كورونا

اللجنة الأولمبية تجري محادثات مع الاتحادات الرياضية الدولية

مقالات الرأي
ماجد حبته
منابر المساجد.. للأطباء فقط
مؤمن المحمدي
أساطير الأولين
د. منى حلمى
هذا الصباح.. «القهوة» لن تصلح ما أفسده الليل
عمرو خالد
دعاء رفع البلاء والكرب والغم «١-٢»
المزيد
ads

الثقافة

تأجيل عرض مسرحية «عرايس البحر» بقصر ثقافة الأنفوشى

بسبب «كورونا».. مثقفون يطالبون بتأجيل انتخابات اتحاد كتاب مصر

«صناعة الفيلم» لعلى بدران جديد هيئة الكتاب

تعليق أنشطة وفعاليات مكتبات جمعية مصر الجديدة لأسبوعين