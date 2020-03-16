«أكاذيب الجارديان» يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج أكاذيب الجارديان، اليوم الاثنين، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية بشأن إصابة 19 مصريًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتراجع إسحاق بوغوش عن تغريدته بشأن دراسته المزعومة عن انتشار كورونا في مصر.وفوجئ المصريون مساء الأحد، بنشر صحيفة الجارديان البريطانية، تقريرًا صحفيًا استند لما زعمت أنه "دراسة" عن جامعة تورنتو الكندية، يشير إلى تفشي فيروس كورونا فى مصر مع تكتم حكومي، ومزاعم بأن الأعداد المعلنة غير حقيقية وأقل من الإصابات الفعلية.الدراسة المزعومة لخبير أمراض معدية يدعى إسحاق بوغوش، هى دراسة لا تستند إلى أية معايير علمية وتجنح للترجيحات بناء على أعداد الإصابات التي استقبلتها المطارات عائدة من مصر كإحدى محطات خط سيرها الطويل، ولم يتم النشر الدراسة على أي موقع أو مطبوعة علمية محكمة تابعة لجامعة الكندية أو أي جامعة ذات ثقل.الباحث نشر الدراسة المزعومة على حسابه الشخصي في تويتر، وتراجع عنها اليوم الاثنين، ونقله عنه الصحفى ديكلان والش، بريطاني الجنسية إيرلندي الأصل، ويشغل منصب مدير مكتب نيويورك تايمز فى القاهرة، وطرد من باكستان سنة 2013، لممارسته "أنشطة غير مرغوب فيها".الدراسة تتعارض مع البيانات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، والتى أشادت بالطريقة التي تعاملت بها السلطات في مصر مع فيروس "كورونا"، معلنة أنها تمتلك نظام مراقبة قويًا.وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتور جون جبور لـCNN إن مصر وعُمان هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان تملكان "نظام مراقبة قوي يعتمد على الأحداث".وسارع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى مشاركة التقرير المشبوه، الذي نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، وكذلك ديكلان والش، الصحفي الأيرلندي رئيس مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز.ولم يصدر حتى الآن توضيح رسمي من وزارة الصحة ردا على هذه الأكاذيب.وكذَّبت منظمة الصحة العالمية المزاعم التي وردت في تقرير لصحيفة «ذي جارديان» البريطانية حول «وجود 19 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في مصر».وقالت المنظمة، في إفادة صحفية، إنَّ الحالات التي تعلنها المنظمة من دول العالم المختلفة هي تلك المُبلغ عنها من المستشفيات ونظم المراقبة الصحية، مشيرة إلى أنَّه عادة ما تكون حالات متأخرة.وأعلنت الصحة، أمس، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة إلى 126.وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تسجيل 16 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، نصفها لمصريين ونصفها الآخر لأجانب، مشيرة إلى تعافي 26 حالة من إجمالي الإصابات الـ126 التي تم تسجيلها.