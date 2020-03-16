التضامن: 74% من المتدربين بمشروع مودة «فتيات»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع مودة للحد من معدلات الطلاق، قام بتدريب ٧٥ ألف شاب وفتاة على مستوى ٥ جامعات، وهى: الإسكندرية، القاهرة، عين شمس، حلوان، بورسعيد، وتمثل الفتيات ٧٤% من المتدربين.كما أطلق مشروع مودة المنصة الرقمية، والتى تم إطلاقها للتعلم عن بُعد لضمان وصول المحتوى التوعوي إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب والمتزوجين بجودة عالية وموحدة.وأضاف التقرير أن الوزارة تقدم أيضًا برنامج "اثنين كفاية" للمساهمة في تنظيم الأسرة، حيث يستهدف الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، وينفذ مشروع 2 كفاية فى 10 محافظات، هى: المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – بنى سويف – الفيوم – الجيزة، والبحيرة والتي تعد الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا ويستهدف 1.148.861 أسرة من السيدات في سن الإنجاب، حيث يتم التنفيذ من خلال 108 جمعيات أهلية.