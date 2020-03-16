«كمامة سوداء».. إجراءات جوهرة الاحترازية من كورونا

نشرت الفنانة الاستعراضية جوهرة، صورة جديدة لها، وهي مرتدية كمامة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.وظهرت جوهرة وهى ترتدى الكمامة السوداء اللون كإجراء احترازي للوقاية من الفيروس وكتبت على الصورة معلقة: "كورونا".وانتشر مؤخرًا خبر يفيد بارتباطها من مطرب المهرجانات عمر كمال، لكن سرعان ما نفى الطرفان هذه الأخبار.