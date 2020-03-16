«مياه الإسكندرية» تطلق حملة «صحتك تهمنا» لمكافحة كورونا

أطلق المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، حملة "صحتك تهمنا" ضمن الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.وشملت خطة الشركة توفير جميع المستلزمات الطبية لعلاج أي حالات تعاني من بوادر أمراض مزمنة والكشف الدوري على الحالات المشتبه إصابتها بأعراض الفيروس بالتعاون مع وزارة الصحة.وتم تزويد مقرات الشركة بالمطهرات والمنظفات، وتركيب أجهزة التعقيم اللازمة بجميع الطوابق وتوزيع أقنعة وقفازات وتخصيص فريق رش الأسطح ودورات المياه والمصاعد بصفة دورية.وشدد على ضرورة وقف استخدام جهاز البصمة واستبداله بالتوقيع في دفاتر الحضور والانصراف منعًا لارتفاع حدة مخاطر تفشي المرض بين صفوف العاملين، وقام بتكليف إدارات الأزمات والتوعية بتوزيع الملصقات الإرشادية للتعريف بأعراض فيروس كورونا.ووجه بعقد ندوات ومحاضرات لتثقيف العاملين بأساليب الوقاية من الفيروس وفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية، مع تخصيص فريق للمتابعة الدورية على مستوى الفروع والمحطات ومنافذ خدمة العملاء للتأكد من أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتأمين حياة صحية أفضل للمواطنين.