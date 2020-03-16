الإحصاء: 30% زيادة فى واردات «الرنجة والجمبرى» خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات المصريين من الجمبرى ارتفعت بنسبة 20% مؤخرًا، لتصل إلى 163.6 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 135.1 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 28.4 مليون دولار.وأضاف تقرير جهاز الإحصاء، أن واردات أسماك الرنجة ارتفعت لـ112.7 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 85.2 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 27.5 مليون دولار خلال عام بنسبة قدرها 32.3%.يشار إلى أن واردات مصر من السلع الغذائية كانت قد سجلت ارتفاعًا إلى حدود 13.1 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 12.5 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها نصف مليار دولار خلال عام.