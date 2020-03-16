رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«برلمانية» تطالب بمحاكمة مروجى الشائعات بتهمة الخيانة العظمى

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:02 م
النائبه جليلة عثمان
النائبه جليلة عثمان
حسين العمدة
طباعة
قالت النائبه جليلة عثمان، عضو مجلس النواب ولجنة الثقافة والإعلام، إن دور اللجنة رقابي تشريعي ولها دور فى محاربة الشائعات من خلال وضع القوانين، وأيضًا دورها تكميلى لدور الحكومة المصرية، مضيفًا أن اللجنة تجهز قوانين لزيادة عقوبة مروجي الشائعات، خاصة أن الدولة لا تتحمل فى الوقت الحالى أى تداول للشائعات، والبلبلة، فضلًا عن يجب على المواطن المصرى عدم ترويج أي أخبار إلا بعد التأكد منها.

وأضافت "عضو مجلس النواب ولجنة الثقافة والإعلام"، فى تصريحات خاصة "الدستور"، كل من يقوم بترويج الشائعات لأحداث زعزعة فى استقرار الدولة المصرية يجب بأن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى ضد وطنه، لعدم إعطاء فرصة لأى تيارات سياسية او جهات معينة بالترويج للشائعات، وذلك بعد إعلان رئاسة مجلس الوزراء عن الملاحقة الامنية لمن يقوم ببث الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا، وأيضًا ملاحقة مروجى شائعات فرض الدولة حظر تجوال بسبب انتشار فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

هل تمدد الدولة فترة تعليق الدراسة؟.. وزير التعليم يجيب

«كاذب».. الصحة العالمية ترد على تقرير «ذى جارديان» حول إصابات كورونا فى مصر

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

باستثناء الأجهزة الخدمية.. مدبولى: قرار بتخفيض عدد العاملين فى أجهزة الدولة خلال ساعات

الصور

image description

«سيدة بركة الطين».. رفضت ترك منزلها وتكفلت بها وزارة التضامن

image description

نرمين ماهر تحضر ديفيليه محمد شهبندر

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

image description

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

الحكومة: 3 وفيات و150 إصابة بـ«كورونا»

باستثناء الأجهزة الخدمية.. مدبولى: قرار بتخفيض عدد العاملين فى أجهزة الدولة خلال ساعات

«الصحة العالمية»: مصر تمتلك نظام مراقبة قويًا لمواجهة كورونا

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

اليوم.. أول تجربة على البشر للقاح وقائي من كورونا

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

دراسة صادمة: كورونا ينتشر قبل ظهوره على المريض

منوعات

الأوبرا العالمية تقدم عروضها إلكترونيًا

المغرب يغلق المطاعم ودور السينما ومراكز الترفيه والملاعب

حقيقة تحويل رونالدو فنادقه إلى مستشفيات لعلاج مصابى كورونا

اللجنة الأولمبية تجري محادثات مع الاتحادات الرياضية الدولية

مقالات الرأي
ماجد حبته
منابر المساجد.. للأطباء فقط
مؤمن المحمدي
أساطير الأولين
د. منى حلمى
هذا الصباح.. «القهوة» لن تصلح ما أفسده الليل
عمرو خالد
دعاء رفع البلاء والكرب والغم «١-٢»
المزيد

الثقافة

تأجيل عرض مسرحية «عرايس البحر» بقصر ثقافة الأنفوشى

بسبب «كورونا».. مثقفون يطالبون بتأجيل انتخابات اتحاد كتاب مصر

«صناعة الفيلم» لعلى بدران جديد هيئة الكتاب

تعليق أنشطة وفعاليات مكتبات جمعية مصر الجديدة لأسبوعين