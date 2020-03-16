«برلمانية» تطالب بمحاكمة مروجى الشائعات بتهمة الخيانة العظمى

قالت النائبه جليلة عثمان، عضو مجلس النواب ولجنة الثقافة والإعلام، إن دور اللجنة رقابي تشريعي ولها دور فى محاربة الشائعات من خلال وضع القوانين، وأيضًا دورها تكميلى لدور الحكومة المصرية، مضيفًا أن اللجنة تجهز قوانين لزيادة عقوبة مروجي الشائعات، خاصة أن الدولة لا تتحمل فى الوقت الحالى أى تداول للشائعات، والبلبلة، فضلًا عن يجب على المواطن المصرى عدم ترويج أي أخبار إلا بعد التأكد منها.وأضافت "عضو مجلس النواب ولجنة الثقافة والإعلام"، فى تصريحات خاصة "الدستور"، كل من يقوم بترويج الشائعات لأحداث زعزعة فى استقرار الدولة المصرية يجب بأن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى ضد وطنه، لعدم إعطاء فرصة لأى تيارات سياسية او جهات معينة بالترويج للشائعات، وذلك بعد إعلان رئاسة مجلس الوزراء عن الملاحقة الامنية لمن يقوم ببث الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا، وأيضًا ملاحقة مروجى شائعات فرض الدولة حظر تجوال بسبب انتشار فيروس كورونا.