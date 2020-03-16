السياحة: تعقيم الفنادق والمنشآت السياحية فى فترة تعليق الطيران

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن قرار تعليق حركة الطيران حتى نهاية مارس جاء بعد دراسة، موضحًا أنه سيتم استغلال هذه الفترة في تعقيم الفنادق والمنشآت السياحية.وقال فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء إن الهدف من القرار هو حماية المصريين والأجانب أيضًا، موضحًا: "خسرنا فلوس كتير، خاصة أن عائد السياحة شهريًا مليار دولار ولكن صحة المصريين أهم".وأضاف أن طبيعة مصر من حيث تواجد المناطق الأثرية فى أماكن مفتوحة ووجود شمس ساطعة ستكون فى مقدمة الدول التى ستتخطى هذه الأزمة.يذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اكد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، إلى أن الحكومة ستقوم بتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية خلال فترة تعليق الطيران.وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركة الوطنية للطيران «مصر للطيران» ستتكبد خسائر بقيمة نحو 2.25 مليار جنيه ولكن سلامة المواطن أهم كثيرًا. وأضاف أن آخر طيارة سيسمح بتحليقها يوم الخميس المقبل فقط، وسيتم التعليق لنهاية الشهر القادم لحماية المواطنين في مصر.وقال مدبولي إن كل القرارات استباقية واحترازية حتى لا يحدث مشاكل في مصر مثلما حدث في المنطقة ودول العالم.كما طالب الدكتور مصطفي مدبولي من أولياء الأمور بأخد الأمور بجدية شديدة، مشيرًا إلى أن أمام الدولة أسبوعين نستطيع السيطرة على الفيروس فيها إذا التزمنا بالتعليمات الخاصة بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.وأشار إلى أنه وجه وزيري الداخلية والتموين بتاخذ إجراءات شديدة مع من يمارس إخفاء السلع أو زيادة أسعارها.