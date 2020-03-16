الهلال الأحمر: العاملون بالمنظمة قادرون على التعامل مع المرضى (فيديو)

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر، إن الهلال الأحمر خلال الأيام السابقة اتخذ إجراءات احترازية فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا، منها إعادة تفعيل التحكم بالعدوى فى جميع المنشآت الصحية التى تتبع المنظمة، بالإضافة إلى توعية جميع العاملين فى المنظمة حول كيفية التعامل مع المرضى.وأضاف رامى الناظر، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن المنظمة تقدم برامج وحملات توعية على مستوى الجمهورية منذ انتشار الفيروس، فضلًا عن التوعية بالنظافة الصحية السليمة لتجنب الإصابة بالفيروس، لافتًا إلى أن الهلال الأحمر لديه فرق فى مجال الطوارئ والإغاثة تعمل من خلال 27 فرعًا، بالإضافة إلى وجود أكثر من 20 ألف متطوع.وأشار المدير التفيذى للهلال الأحمر، إلى أن هناك نظام إدارة خاصًا بالمتطوعين، يتكون من عدة شروط، أهمها السن ومدونة السلوك الخاصة بالمتطوع، منوهًا بأن المتطوع يقوم بالتدرج على القطاعات المختلفة داخل الهلال الأحمر لكي يصبح على دراية كاملة بالمنظومة.