إيران تنشر ‎فيديو دفن ضحايا كورونا بعد أنباء عن مقابر ‎جماعية

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو من التليفزيون الإيراني يظهر دفن ضحايا فيروس كورونا في مقبرة "بهشت معصومة" في قم، التي تقع على بعد 140 كلم جنوبي طهران.‎وجاء هذا الفيديو بعد ورود أنباء عن مقابر جماعية في المدينة التي تعتبر المنطقة الأكثر تضررا في إيران من حيث عدد ضحايا فيروس كورونا.‎ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية فإن عدد الوفيات في البلاد وصل إلى 429 حالة، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا.