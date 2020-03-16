إيران تنشر فيديو دفن ضحايا كورونا بعد أنباء عن مقابر جماعية
الإثنين 16/مارس/2020 - 03:13 م
هدير شعراويطباعة
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو من التليفزيون الإيراني يظهر دفن ضحايا فيروس كورونا في مقبرة "بهشت معصومة" في قم، التي تقع على بعد 140 كلم جنوبي طهران.
وجاء هذا الفيديو بعد ورود أنباء عن مقابر جماعية في المدينة التي تعتبر المنطقة الأكثر تضررا في إيران من حيث عدد ضحايا فيروس كورونا.
ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية فإن عدد الوفيات في البلاد وصل إلى 429 حالة، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا.
وجاء هذا الفيديو بعد ورود أنباء عن مقابر جماعية في المدينة التي تعتبر المنطقة الأكثر تضررا في إيران من حيث عدد ضحايا فيروس كورونا.
ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية فإن عدد الوفيات في البلاد وصل إلى 429 حالة، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا.