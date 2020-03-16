مواطنو هولندا يصطفون خارج متاجر المخدرات قبل الإغلاق العام بسبب «كورونا»

‫عرضت فضائية "روسيا اليوم"، تقريرا أوضح أن سكان هولندا يصطفون خارج متاجر المخدرات قبل الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا.‬‫وظهر في التقرير، أن هناك الكثيرين يصطفون أمام متاجر المخدرات لشراء الماريجوانا قبل الإغلاق العام للمحال، بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا، وأن الناس في العالم كله يتسارعون في شراء المنظفات وأدوات التطهير، وسكان هولندا يشترون الماريجوانا.‬‫وأعلنت هولندا، أن هناك 1100 حالة مصابة بكورونا، ووفاة 20 شخصا.‬