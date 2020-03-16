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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الأعلى للإعلام يحذر من الانسياق وراء شائعات «الجارديان»

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:08 م
مكرم محمد احمد
مكرم محمد احمد
محمد جعفر
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حذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وسائل الإعلام من الانسياق وراء الشائعات التي بثتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، والتي شملت مزاعم حول أعداد المصريين المصابين بفيروس كورونا.

وقال المجلس إن ما نشرته الصحيفة البريطانية مجرد تقديرات وبيانات عشوائية تفتقر إلى الدقة والمصداقية وتثير الشكوك حول المعايير التي تعمل بها هذه الصحيفة العريقة، والتي زعمت أن إصابات كورونا تصل إلى عشرات الآلاف في مصر.

وأضاف أن تقرير "الجارديان" ملىء بالأكاذيب والتضارب، فتارة يثمن الأرقام التي يصفها بالدقيقة وتصدرها وزارة الصحة المصرية، وتارة أخرى يفبرك تقديرات جزافية لا تستند إلى مصادر أو بيانات رسمية، بالإضافة إلى عدم معقوليتها، كما أنها تخالف تماما التقارير اليومية الصادرة عن مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر.

وتابع "يرى المجلس أن التقارير التي تروجها "الجارديان" هدفها إثارة الفزع والرعب، كما أنها تدس السم في العسل، ويدعو المجلس وسائل الإعلام إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الأكاذيب".

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