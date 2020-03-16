قتال على الطعام في ولاية جورجيا الأمريكية بسبب كورونا (فيديو)

تداول رواد موقع التدوين العالمي "تويتر" مقطع فيديو من ولاية جورجيا الأمريكية، يظهر كارثة إنسانية قد تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تفشي فيروس كورونا.وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي الكبير، إلا أن الولايات المتحدة فشلت في السيطرة على الفيروس، وقد أصيب أكثر من 100 ألف شخص في ولاية أوهايو الأمريكية، بالإضافة إلى الآلاف عبر أنحاء الولايات الباقية.وشهد أحد المتاجر في ولاية جورجيا قتالا عنيفا بين المواطنين لشراء مخزون كبير من الأطعمة والمطهرات من أجل تأمين المؤن لهم تحسبًا لتحول الفيروس إلى وباء عالمي.وأظهر مقطع الفيديو مشاجرات عنيفة على الطعام وتكسيرا للزجاج بين المواطنين في ظل فشل إدارة الماركت في التعامل مع الأمر.