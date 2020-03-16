«الهلال الأحمر»: مصر تتعامل مع اللاجئين كضيوف (فيديو)

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، إن الهلال الأحمر يتعامل مع اللاجئين منذ العديد من السنوات، حيث إن الجمعية تعمل على توفير الخدمات الصحية والدعم النفسي لهم، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تختلف عن غيرها في التعامل مع اللاجئين.وأشار رامي الناظر، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، إلى أن الدول الأخرى تضعهم في مخيمات أو على الحدود، إلا مصر، التي تتعامل معهم كالضيوف، بالإضافة إلى أنهم لا يشعرون بالغربة داخل مصر فهم يعاملون نفس معاملة المصريين.وأوضح أن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة خلال موجة الطقس السيئ ساعدت على تقليل الأضرار الواقعة على المجتمع، لافتا إلى أن وزيرة التضامن، الدكتورة نيفين القباج، تتابع تطورات الأزمة في منطقة "الزرائب" بحلوان، مشيرا إلى أن منظمة الهلال تتواصل مع أهالي المنطقة وتقدم لهم الدعمين المادي والمعنوي.