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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

1585 مواطنا يفوزون بقرعة الحج في الشرقية

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:05 م
قرعة الحج
قرعة الحج
سارة الوردانى
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شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الشرقية مراسم إجراء قرعة الحج لعام 2020، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق تحت إشراف وزارة الداخلية.

وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ووائل الألفي وكيل مديرية الشباب والرياضة، والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية.

أجريت القرعة باستخدام الحاسب الآلي دون تدخل العنصر البشري، وذلك لتحقيق النزاهة والشفافية في الاختيار، حيث تقدم لقرعة الحج من أبناء الشرقية هذا العام 7 آلاف و130 مواطنا، وتبلغ حصة المديرية 1585 مقسمة إلى 160 كبار سن و1425 قرعة عامة.

وهنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الفائزين بقرعة الحج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودا حميدا لأرض الوطن.

وطالب محافظ الشرقية الفائزين بقرعة الحج الدعاء لمصر عند بيت الله الحرام أن يمن عليها بنعمة الأمن والأمان والاستقرار ويحفظها من كل مكروه وسوء.

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