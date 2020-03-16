مدبولى: اتخاذ إجراءات مشددة لتغيب سلعة عن عمد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأعداد في الفترة الأخيرة تزداد، ليس كما يحدث بالدول الأخرى، ولكنها تزداد، داعيًا إلى عدم الاستخفاف به حتى لا يأخذنا لمنتخب سيئة.وأضاف في مؤتمر صحفي منذ قليل، مش عايزين نلاقي أولادنا في الشوارع والأماكن العامة كما حدث الأيام الماضية، داعيًا للحد من التجمعات ومن أي تصرف لنشر العدوى من المواطنين.وطالب بعدم التكالب على السلع، مؤكدًا أن السلع متاحة لأشهر قادمة، معلنًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المشددة حيال تغيب سلعة معينة بقصد أو استغلالها.وأكد وجود حملة تطهير لكل الفنادق خلال فترة للتعليق، مضيفًا: نعمل لشىء واحد فقط لصالح المواطن المصري.وقال إن قطاع الطيران ستكون للشركة الوطنية خسائر مقدرة بـ 2 وربع مليار جنيه، وكلها في سبيل حماية المصريين من انتشار الوباء.