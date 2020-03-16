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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولى: اتخاذ إجراءات مشددة لتغيب سلعة عن عمد

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:05 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأعداد في الفترة الأخيرة تزداد، ليس كما يحدث بالدول الأخرى، ولكنها تزداد، داعيًا إلى عدم الاستخفاف به حتى لا يأخذنا لمنتخب سيئة.

وأضاف في مؤتمر صحفي منذ قليل، مش عايزين نلاقي أولادنا في الشوارع والأماكن العامة كما حدث الأيام الماضية، داعيًا للحد من التجمعات ومن أي تصرف لنشر العدوى من المواطنين.

وطالب بعدم التكالب على السلع، مؤكدًا أن السلع متاحة لأشهر قادمة، معلنًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المشددة حيال تغيب سلعة معينة بقصد أو استغلالها.

وأكد وجود حملة تطهير لكل الفنادق خلال فترة للتعليق، مضيفًا: نعمل لشىء واحد فقط لصالح المواطن المصري.

وقال إن قطاع الطيران ستكون للشركة الوطنية خسائر مقدرة بـ 2 وربع مليار جنيه، وكلها في سبيل حماية المصريين من انتشار الوباء.

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