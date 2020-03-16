إجراءات احترازية مكثفة بالمطارات للوقاية من كورونا

وجّه المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بتطهير مداخل ومخارج مبنى الشركة القابضة والشركات التابعة، وقاعات الاجتماعات، وجميع المكاتب، ودورات المياه، والأدوار، بالتركيز على الأسطح المعرضة للمس من قبل العاملين، مثل مقابض الأبواب والشبابيك وصنابير المياه واللوحات المعدنية بالمصاعد، بالمطهرات المعتمدة دوليا، على أن يتم إعادة التطهير كل يومين طبقا لإرشادات وزارة الصحة، في إطار الالتزام بتوجيهات منظمة الصحة العالمية بتطهير المؤسسات كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.كما وجّه رئيس القابضة، وفق بيان، بتوفير مهمات الوقاية اللازمة لعمال النظافة القائمين بالتعقيم، من القفازات العازلة والكمامات والنظارات البلاستيكية، مؤكدا ضرورة التزام العاملين بتعليمات النظافة العامة والصحية من غسل اليدين، ومراعاة آداب السعال من تغطية الأنف والفم وعدم لمس العينين، كإجراء هو ثان تتخذه الشركة القابضة بعد وقف التعامل ببصمة الإصبع لمحاربة كورونا.