إصابة 4 عمال معمار فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 4 من عمال المعمار بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة، اليوم الإثنين، وتم نقل المصابين لمستشفى بلبيس العام.تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، عن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال المعمار، أعلى الطريق الإقليمي "بلبيس - العاشر".وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام لتلقي الإسعافات الأولية، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.