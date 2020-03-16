مصادرة 1000 «شيشة» بعد ساعتين من إصدار القرار بالجيزة

قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إنه تمت مصادرة ألف "شيشة" من المقاهي، منذ قليل، بعد ساعتين من قرار منعها من المقاهي والكافتيريات، بمحافظة الجيزة.ووجه "شعراوي" المحافظين بالبدء فى حملات مكثفة على الأسواق من مديريات التموين والجهات التابعة لمديريات الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحليات لمنع الاستغلال وضبط الأسعار.وطالب "شعراوى" المحافظين بضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة فى الأسواق.