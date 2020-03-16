وقف الأسواق الشعبية فى دمياط

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، القرار رقم ١٥٨ لعام ٢٠٢٠، والخاص بشأن منع إقامة وتجمع الأسواق الشعبية التي تقام أسبوعيًا بنطاق المحافظة مثل "سوق الجمعة بمدينة دمياط، سوق السبت بمدينة فارسكور، سوق الخميس بمدينة الروضة" وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والباعة الجائلين ومنعًا لانتشار الأوبئة.كما أصدرت قرارا بحظر استخدام الشيشة في المقاهي العامة والكافتيريات، وفي حالة استخدامها يتم ضبطها والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأضافت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريحات لها اليوم الإثنين، أنه في حال عدم التزام أصحاب المقاهي العامة والكافتيريات، سيتم إصدار قرارات غلق المقاهي المخالفة وفصل المرافق عنها.وأعلنت أن القرار تم إعلانه بكل الطرق للبدء في تطبيقه وتنفيذه واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.