«كاذب».. الصحة العالمية ترد على تقرير «ذى جارديان» حول إصابات كورونا فى مصر

كذَّبت منظمة الصحة العالمية المزاعم التي وردت في تقرير لصحيفة «ذي جارديان» البريطانية حول «وجود 19 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في مصر».وقالت المنظمة، في إفادة صحفية، إنَّ الحالات التي تعلنها المنظمة من دول العالم المختلفة هي تلك المُبلغ عنها من المستشفيات ونظم المراقبة الصحية، مشيرة إلى أنَّه عادة ما تكون حالات متأخرة.وأوضحت أنَّ تقرير صحيفة «ذي جارديان»، الذي زعم وجود 19 ألف إصابة بالفيروس في مصر يعتمد على «تخمينات»، مشيرة إلى أنَّ المنظمة لا تعتمد على «تخمينات أو شائعات».وأكدت المنظمة أن من المحتمل وجود حالات كثيرة أخرى بأعراض خفيفة لم تزر المستشفيات، وبالتالى لا يتم اكتشافها أو الإبلاغ عنها، مشيرة إلى أن ذلك يحدث في كل دول العالم وليست دولة بعينها.وأضافت: «من المعلوم أن هذه الأوقات تشهد انتشار العديد من المقالات والأبحاث، والعديد من هذه الأبحاث تكون غير محكمة وذلك لضيق الوقت للمراجعة قبل النشر، ومن هذا المنطلق تنشر المنظمة أرقام الإصابات بصورة يومية، وهذا معلن ومنشور على موقعها، ومن الممكن لأي باحث أن يطلع على الأرقام من موقع www.who.int وطبقاً للوائح الصحية الدولية فإن الدول ملتزمة بإبلاغ المنظمة خلال 24 ساعة بأي حالة مسجلة ل«كوفيد- 19» وبخصوص هذا المقال فإننا لا نعلم منهجية البحث الذي قام به الباحثون وما استدلوا به من بيانات من أجل الوصول إلى هذه النتائج».وسجّلت مصر، حتى مساء الأحد، وفق آخر بيان رسمي من وزارة الصحة والسكان، 126 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد من ضمنها 26 حالة تمَّ شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتا وفاة فقط؛ واحدة لسيدة مصرية والثانية لسائح ألماني.