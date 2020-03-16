ألمانيا تعلق الرحلات الجوية القادمة من إيران والصين

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، عن تعليق الرحلات الجوية القادمة من إيران والصين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.طالبت ألمانيا، مواطنيها بعدم السفر إلى الخارج، وقررت برلين غلق حدودها على نطاق واسع مع فرنسا والنمسا وسويسرا.وبموجب هذا القرار ستطبق الحكومة الألمانية قواعد مشددة على الحدود مع الدول الثلاث، سيتم في إطارها فرض قيود على دخول الأراضي الألمانية بالنسبة لمجموعات معينة.ولا تُعْزَى هذه الإجراءات إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا وحسب، بل كذلك إلى محاولة منع التكالب على التسوق من قبل أجانب أدوا إلى حدوث مشاكل في إمدادات السلع الموجودة في المناطق الألمانية القريبة من الحدود.