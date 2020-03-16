عرض أمريكي كبير لشراء لقاح ضد كورونا.. ووزير ألماني: لسنا للبيع

وجه وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير رسالة للولايات المتحدة الأمريكية؛ على خلفية الخلاف الذي نشأ بينهما بشأن حقوق ملكية لقاح مكافحه فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".وقال ألتماير أثناء حلقة نقاشية بعنوان "ألمانيا ليست للبيع" اليوم الإثنين "نحن على تواصل مع الشركة الخاصة التي اكتشفت وطورت اللقاح، وسنرى ما يمكن عمله".كما علق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأن الباحثين الألمان رواد في مجال تطوير الأدوية والعقاقير ولن نسمح للآخرين بالحصول على نتائج أبحاثهم حصريا".جاء ذلك على خلفية تصريحات مصادر حكومية في برلين بأن أمريكا عرضت على شركة "كيور فاك" الخاصة ومقرها جنوب شتوتغارت، مليار دولار للحصول على الحقوق الحصرية لعقار يتم تطويره حاليا فى ألمانيا.