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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا واليابان تطلقان اختبارات سريعة للكشف عن كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:53 م
كورونا
كورونا
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أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف أن الصندوق بالتعاون مع شركائه اليابانيين سيبدأ اختبارا تجريبيا في أبريل المقبل لطريقة تشخيص جديدة للكشف عن عدوى فيروس "كورونا" في موسكو وضواحيها.

وقال دميترييف- في تصريحات صحفية روسية اليوم الإثنين- "لقد وافق مجلس المراقبة في الصندوق على الاستثمار في إنتاج الجيل الجديد من أنظمة تشخيص عدوى الفيروس التاجي".

وأضاف "أن النظام الجديد يستخدم طريقة التشخيص الجزيئي المتساوي للحرارة SmartAmp، ولا يقل في دقته عن دقة تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل المستخدمة حاليا، بل يفوقها بشكل ملحوظ من حيث سرعة الاختبار ولا يتطلب مختبرا".

وأكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن شهر أبريل المقبل سيشهد إطلاق نظام التشخيص الجديد في العاصمة موسكو وضواحيها، مشيرا إلى أن إنتاج هذا الاختبار الجديد سيتم بشكل رئيسي في روسيا.

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