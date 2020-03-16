بورتريه هدية لـ أيتن عامر وزوجها (صور)

وجهت الفنانة أيتن عامر، الشكر إلى رسامة، قدمت لها بورتريه هدية وكذلك لزوجها.ونشرت أيتن الصور، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "تسلم إيدك يا داليا على البورتريهات الحلوة دي.. مبسوطة إنك بتتقدمي ومستواكي بيعلى أكتر وأكتر وإنك بتحققي هدف بتحلمي بيه من زمان، ادخلوا عندها وشوفوا شغلها وفنها".من ناحية أخرى، انتهت الفنانة أيتن عامر، من تصوير نصف مشاهدها في مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبري، والذي تنافس به في سباق دراما رمضان المقبل، حيث تصل عدد ساعات التصوير لـ 17 ساعة يوميًا، وذلك سعيًا للانتهاء من معظم المشاهد قبل حلول الشهر الكريم وتفادي ضغوط الصيام.