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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 4 خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:50 م
مشاجرة
مشاجرة
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط، من السيطرة علي مشاجرة نشبت بين طرفين أدت الي إصابة 4 أشخاص بينهم طفل.

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارا من مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بناحية قرية العتالين دائرة المركز.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تم ضبط طرفي المشاجرة المدعو "م. ع. م. ح"، صاحب ورشة زيوت، ومصابا برش خرطوش بالفخذ اليمنى وبحوزته (فرد خرطوش محلي الصنع، وعدد 2 طلقة)، والمدعو "ع. ع. م. ح" سمكري، ومصاب برش خرطوش بالفخذ اليسرى، "ع. ي. ع. م"، طالب، مصابا بجرح بفروة الرأس من الناحية اليسرى، والمدعو" ي. ع. م" سمكري، وبحوزته (فرد خرطوش محلي الصنع، وعدد 4 طلقات) طرف أول.

كما تم ضبط المدعو "ا. ج. ف. ع"، وبحوزته (فرد خرطوش محلي الصنع، وعدد 3 طلقات) والمدعو "ا. م. ف. ع"، كلاهما جزار، والثاني مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى وبحوزته (فرد خرطوش محلي الصنع، وعدد 5 طلقات) طرف ثان.

وبالتحريات تبين أن المشاجرة نشبت إثر حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، من أسلحة كانت بحوزتهم محدثين ما بهم من إصابات بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وبسؤال طرفي المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهم لذات السبب وتم نقل المصابين لمستشفي ديروط المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ويجري العرض على النيابة العامة.

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