«الأعلى للإعلام» يلزم وسائله بنشر طرق «الصحة» للوقاية من كورونا

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مخاطبة القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإليكترونية للاستمرار في عرض الأساليب الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.كما طالب المجلس، في بيان، القنوات الفضائية ووسائل الإعلام بالالتزام بنشر الإنفوجراف والإحصائيات والرسوم البيانية الصادرة عن وزارة الصحة، في هذا الشأن.