ريهام عبدالغفور بصحبة نجلها: «حاول أن تكون آمنًا للجميع»

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت ريهام عبدالغفور بصحبة نجلها داخل السيارة، وعلقت على الصورة قائلة: "حاول أن تكون آمنًا للجميع #فيروس_كورونا.. فالله خير حافظًا"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها، متمنين لها دوام الصحة والعافية.يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبدالغفور كان مسلسل "زي الشمس"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد داوود، دينا الشربيني، أحمد السعدني، سوسن بدر، مريم الخشت، عمر السعيد، وليلى عز العرب، سيناريو مريم نعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز.وكان من المفترض أن تخوض ريهام سباق الدراما الرمضاني القادم من خلال مسلسل "حتى لا يطير الدخان" أمام النجم مصطفى شعبان، ولكن العمل خرج من هذا السباق لضيق الوقت.كما افتتحت ريهام عبدالغفور محلا متخصصا في بيع الأعشاب والتوابل الطبيعية، وقد عبرت من خلال حساباتها على السوشيال ميديا عن سعادتها بهذه الخطوة، حيث حرص عدد كبير من النجوم على تهنئتها بمشروعها الجديد.