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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«إيتيدا» تشجع العمل من المنزل وتعلق الأنشطة التى تتضمن تجمعات

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:45 م
المهندسة هالة الجوهري
المهندسة هالة الجوهري
طارق عتمان
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وجهت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بتطبيق "سياسة العمل من المنزل" للعاملين الذين تسمح طبيعة عملهم القيام بمهام الأعمال الموكلة إليهم من المنزل.

وأوضحت الهيئة أنه في حالة عدم إمكانية تطبيق ذلك على بعض العاملين بحكم طبيعة عملهم التي تستوجب وجودهم بمقر الهيئة، سيتم إلغاء العمل بالصمة لهم والتوقيع إلكترونيًا عبر نظام مخصص لذلك مع ترتيب تخفيض العمالة مع كل إدارة أو وحدة عمل، وذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالهيئة من خلال توزيع الأعمال بالتناوب بين العاملين والذي من شأنه خفض عدد العمالة بمقر العمل.

ويأتي هذا القرار الذي اتخذته الهيئة كأحد الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية صحة الموظفين وضمان سلامتهم من خلال الحد من الاختلاط ومنع انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والسيطرة عليه، وذلك خلال فترة تعليق الدراسة وإغلاق الحضانات حتى الأول من أبريل المقبل.

كما يأتي القرار انطلاقًا من حرص إدارة الهيئة ومراعاتها الصعوبات التي قد تواجهها البيوت المصرية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات للتيسير على المرأة العاملة لمراعاة أبنائهن ولتخفيف العبء عن الأمهات العاملات.

كما يأتي ذلك التوجيه في ضوء قرار مجلس الوزراء بإلغاء وتجنب التجمعات البشرية الكبيرة بقدر الإمكان كجزء من تدابير الوقاية من المرض.

وفي الوقت نفسه، حددت إدارة الهيئة عددًا من الشروط والضوابط التي تضمن استدامة واستمرارية الأعمال وتحقق التوازن بين مصلحة العمل واحتياجات الموظفين والتأكد من أن عدم وجود الموظف في مقر العمل لا يؤثر سلبًا على مصلحة وسير العمل.

وشددت الهيئة على العاملين العائدين من الخارج ممارسة أعمالهم من المنزل لمدة 14 يومًا، وذلك إلى جانب التأكد من عدم وجود أي أعراض مرضية للموظفين المخالطين للأجانب.

كما شددت إدارة الهيئة على إيقاف وتعليق كل الاجتماعات الداخلية المباشرة وأى فعاليات أو تجمعات وعقدها عبر منصات الاجتماع عن بُعد من خلال شبكة الانترنت واتباع كل التعليمات والإجراءات الوقائية.

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