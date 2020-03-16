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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«سوهاج»: سيتواصل الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس عبر «فيسبوك»

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:45 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
محمود عبد العال
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عقد الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، اجتماعًا مع مسئولي الخدمات الإلكترونية بالجامعة، وذلك لمناقشة آليات خطة التحول إلى التعليم الإلكتروني "عن بُعد"، وخطوات تنفيذ المحاضرات الإلكترونية، بحضور الدكتور محمود أبو العز، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور محمد حشمت، مدير البوابة الإلكترونية.

وأوضح سليمان أنه طبقًا لتوجيهات الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، لتنفيذ خطة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فسوف يتم تجهيز محاضرات أسبوعين كاملين على الأقل power point، ورفعها مباشرة على موقع أعضاء هيئة التدريس أو facebook.

وتابع أنه سيتم تحديد مسئول دعم فني واحد من البوابة الإلكترونية لكل كلية، بالإضافة إلى تسجيل المحاضرات بأي وسيلة إلكترونية متاحة "موبايل، لاب توب، كاميرا" وتسليمها إلى مدير وحدة "it" بالكلية لرفعها على قناة الكلية.

وأضاف أنه يتم التواصل عن طريق إنشاء مجموعة على facebook بكل فرقة دراسية ومشاركة أعضاء هيئة التدريس للتفاعل مع الطلاب online من خلالها، ولكل فرقة دراسية سيتم استخدام منصة تعليمية، مثل zoom،bigllue butlom بالخطوات المرفقة بها، والعمل على تفعيل المقررات الإلكترونية.

وأكد محمود أبوالعز أن الطلاب يمكنهم التواصل مع أعضاء هيئة التدريس من خلال مجموعة على whatsapp مع منسقي الدفعات وعضو هيئة تدريس المقرر، وإعلان ذلك عن طريق المركز الإعلامي للجامعة، والصفحة الرسمية للجامعة على facebook.

وأشار الدكتور محمد حشمت إلى أنه سيتم تكوين فريق دعم فني مركزي لتدريب أعضاء هيئة التدريس على آلية استخدام المنصات الإلكترونية، والتواصل مع الطلاب لمن يرغب، وإقامة ندوات إلكترونية.

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