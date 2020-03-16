تأجيل نظر طعون «فض اعتصام النهضة» لـ5 أبريل

أجّلت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين في قضية "فض اعتصام النهضة"على أحكام السجن المؤبد والمشدد، وطعن النيابة العامة على براءة 10 متهمين، إلى جلسة 5 أبريل للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 5 مايو 2019، بالسجن المؤبد على متهم، و52 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، والحبس سنة لمتهمين، والسجن 3 سنوات لمتهم آخر، كما قضت ببراءة 10 متهمين آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد بتدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق، ومناهضة ثورة 30 يونيو.