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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نظر دعوى إلغاء قرار منع حمو بيكا وشاكوش من الغناء.. 5 أبريل

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:41 م
حمو بيكا وشاكوش
حمو بيكا وشاكوش
عماد سليمان
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حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري جلسة 5 أبريل المقبل؛ لنظر دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار إلزام جميع المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين رأفت عبدالحميد، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد محمد راضي مفوض الدولة.

وذكرت الدعوى أن الآونة الأخيرة شهدت ظهور نوع من الأغاني الشعبية بموسيقى صاخبة وكلمات تعكس أحزان وهموم وأفراح أصحابها وتعبر عن شريحة عريضة من المجتمع المصري، يتفاعل الجمهور معها، وحققت رواجًا، ثم صدر قرار يُلزم بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات، ومن بين المطربين الذين يسري عليهم القرار: حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ونور التوت وشواحة.

واستندت الدعوى إلى أن قرار النقابة يخالف المادة 65 من الدستور، والتي تنص على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، وكذلك المادة 67 المتعلقة بحرية الإبداع الفني والأدبي.

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