هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من «كورونا» بالأطعمة

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إننا نستطيع أن نقاوم أي أمراض من خلال التحلي بمناعة متزنة وقوية، وعدم الخوف والهلع من الإصابة لأن هذا يضعف من جهاز المناعة في المقاومة لأي مرض أو فيروس.وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع علي فضائية" إكسترا نيوز"، أن أصحاب الأمراض المزمنة يجب أن يحافظوا على تناول الأدوية بانتظام، لأنها تساعد على ثبات أجهزتهم المناعية حتى لا يمثل فيروس كورونا عليهم خطرا كبيرا.وأكد أن هناك عناصر غذائية مهمة ومفيدة من الممكن أن نتبعها ويكون لها تأثير قوي في تقوية جهاز المناعة والوقاية، وهي تناول ملعقة عسل أبيض في الصباح يوميًا، وتناول الكثير من الخضروات والسلطة الخضراء كطبق أساسي على وجبة الغداء، مع عصر كميات كبيرة من الليمون بقدر المستطاع على الأطعمة.وأضاف أن الليمون فيه كميات كبيرة من فيتامين سي، وتناول الفلفل بكل ألوانه يحتوي على العديد من الفيتامينات، وأيضًا الطماطم والجزر والخيار، ناصحا بأن نكثر من تناول البرتقال واليوسفي، وتناول ملعقة زيت زيتون قبل الغداء لأن لها تأثيرا قويا وفعالا.