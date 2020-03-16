«تحت شعار لا للتجمعات» غلق عدد من مقاهى القناطر الخيرية

شن اللواء ضياء الدين عبد الحميد، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، حملة إشغالات على المقاهي والمحلات بمدينة القناطر الخيرية ومصادرة الشيشة من المقاهي كإجراء احترازي لمكافحة ڤيروس كورونا المستجد، ومراجعة الرخص.أسفرت الحملة عن تشميع ٦ كافتيريات بالشمع الأحمر، لعدم وجود تراخيص بمزاولة النشاط، وحذر من عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة ومن عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع.وأكد رئيس المدينة أنه سوف يتم شن حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لتفعيل تلك القرارات فورًا.شارك في الحملة مختار شداد، نائب رئيس المدينة، ومسئولو إدارة الإشغالات والرخص والبيئة ومسئولو الإدارة الصحية والطب البيطري وشرطة المرافق.