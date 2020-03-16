انطلاق «المشروع الوطنى للقراءة».. ومليون جنيه للمعلم المثقف

انطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر المشروع الوطني للقراءة، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي السابق هاني هلال، وعدد من الضيوف العرب، ووكلاء وزارة التعليم في القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية.وشهدت المسابقة إطلاق وزارة التعليم جائزة مسابقة للمعلم المثقف بمقدار مليون جنيه، ونصف المليون جنيه، و100 ألف جنيه للفائزين حتى المركز العاشر.وحددت الوزارة، الأهداف الاستراتيجية للمشروع الوطني للقراءة، أن يكون المشروع ثقافيًا تنافسيًا مستدامًا يهدف إلى توجيه الأطفال والشباب لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، وإنتاج الجديد منها وصولًا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمشروع:١. تنمية الوعي بأهمية القراءة لدى المجتمع المصري لتحقيق المشهد الثقافي المنشود.٢. تمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار عبر القراءة الإبداعية الناقدة المنتجة للمعرفة.٣. تعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء عبر دعم القيم الوطنية.٤. إثراء البيئة الثقافية في المدارس والمعاهد والجامعات بما يدعم الحوار البناء والتسامح وقبول الآخر.٥. تشجيع المشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة.٦. العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع الجودة.٧. تقديم مشروع ثقافي نموذجي مستدام قائم على أسس عملية لتشجيع مشروعات مماثلة.