«فيات كرايسلر» تعلق العمل بمعظم مصانعها الأوروبية بسبب كورونا

قالت شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات اليوم الاثنين، إنها علقت مؤقتا إنتاجها في معظم مصانعها الأوروبية في ظل تفشي فيروس كورونا.وأضافت الشركة أنه سيتم تفعيل قرار التعليق ابتداء من 27 مارس الجاري، موضحا أن قرار التعليق سيؤثر على ستة مصانع في إيطاليا وواحد في صربيا وآخر في بولندا.وقالت الشركة إن التعليق" يمثل استكمالا لتطبيق عدة إجراءات شاملة لمواجهة فيروس كورونا، ولتمكين الشركة من التعامل بصورة فعالة مع اضطراب الطلب"، مؤكدا أنه من بين هذه الإجراءات تعزيز "التباعد الاجتماعي بين الموظفين" وزيادة أعمال التنظيف والتعقيم".