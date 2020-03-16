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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تعليق أنشطة وفعاليات مكتبات جمعية مصر الجديدة لأسبوعين

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:33 م
نبيل حلمي
نبيل حلمي
جمال عاشور
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أعلن د. نبيل حلمي، أمين عام جمعية مصر الجديدة، أن الجمعية قررت تعليق كل الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية بمختلف المنصات الثقافية والإبداعية التابعة لها، وهي مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" ومكتبتا المستقبل ومصر الجديدة، وذلك اعتبارًا من أمس الأحد ولمدة أسبوعين، كإجراء وقائي واحترازي الموصى به من قبل الدولة.

جاء ذلك في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19"، وانطلاقًا من حرص الجمعية على حماية صحة المواطنين رواد مؤسساتها المختلفة ولضمان سلامتهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

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