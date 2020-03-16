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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: 2 مليون مستفيدة من «تكافل وكرامة»

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:30 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا حول الخدمات التي تقدمها الوزارة للمرأة المصرية وهى الدعم المقدر، حيث تحصل حوالي 2،034،472 سيدة على الدعم النقدي تكافل وكرامة بأسمائهن (بنسبة 78،5%)، بتكلفة شهرية تبلغ 976 مليونا و546 ألف جنيه مصري بقيمة مساعدة شهرية 480 جنيها مصريا.

وأوضح التقرير أنه بالرغم أن الدعم النقدي موجه للأسرة، ولكن وضع شرط تقدم النساء للتسجيل بأسمائهن وشرط حصولهن شخصيًا على بطاقة الصرف جاء تأكيدا لتعظيم الشعور الإيجابي لديها بحقوقها الاقتصادية وبحقها في اتخاذ قرارات للأطفال والأسرة سواسية مع الرجل.

وأضاف أن عدد النساء بالضمان الاجتماعى بلغ 425،949 سيدة بإجمالى 149 مليونا و376 ألف جنيه، فيما يصل دعم السيدات المعيلات لـ622،512 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو امرأة مسجون، كما تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 670،000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال.

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