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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير التنمية المحلية: ندرس تقليل زمن استخراج التراخيص

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:29 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعى بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الرقابية، منذ 5 أشهر، لدراسة تقليل الدورة الهندسية الموجودة في الأحياء والمدن لاستخراج التراخيص أو بعض المهام الأخرى للإدارات الهندسية لتحسين الخدمات للمواطنين.

وأوضح شعراوي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بصورة مبدئية تحتاج المحافظات إلي ما يقرب من 2782 مهندسا في تخصصات معينة، منها عمارة وتخطيط وميكانيكا ومدني ومعماري بالقري والمدن والأحياء.

وأشار شعراوي، إلى أن المحافظات تحتاج لموافقات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتعيين هذا العدد، واتخاذ بعض الإجراءات الإدارية الأخرى، بتكلفة مالية أكثر من 150 مليون جنيه سنويًا.

وأكد شعراوي أن الوزارة والمحافظات لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه نقص المهندسين، ونحاول مع المحافظات توفير بعض الموارد الذاتية للتعاقد مع بعض المهندسين لسد العجز.

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