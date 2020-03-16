تداول 24 سفينة وتفريغ 5800 طن رخام بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)أنه تم تداول 24 سفينة بموانئها، بالإضافة إلى تفريغ 5800 طن رخام.وأوضحت الهيئة- في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته 3 سفن، وتوجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة البضائع العامة (LORD JOY) التي ترفع علم بليز؛ لتفريغ 5800 طن رخام بالميناء، وتوجد على الأرصفة سفينتا بضائع عامة و3 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.وأشارت إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.