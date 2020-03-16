«الري»: تخزين 12 مليون متر مكعب من مياه أمطار موجة الطقس السيئ

قال المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، إن الأمطار هطلت بكثافة غير مسبوقة في مناطق شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مؤكدا أن الوزارة كانت مستعدة لموسم الأمطار والسيول مبكرا، بهدف استغلال المياه الناتجة عنها ومنع إهدارها.وأوضح رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن كميات المياه التي هطلت على شمال وجنوب سيناء تقدر بملايين الأمتار المكعبة، خزن منها ما تعدى حاجز الـ12 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى تخزين كميات قليلة بالعين السخنة في البحر الأحمر، مؤكدا أنه سيتم استغلال المياه المخزنة في شحن المخزون الجوفي لكافة المناطق في سيناء وتوفير المياه للبدو والعرب على مدار عام كامل.وأكد سركيس أن الأمطار أدت إلى امتلاء الخزانات الأرضية في سيوة بمطروح، بجانب امتلاء أحواض التخزين في سيناء، مؤكدًا استمرار المتابعة، وتنفيذ خطة الحماية من أخطار السيول في جميع المحافظات المعرضة لها، وبحث سبل استغلال المياه الأمثل.