وزير التنمية المحلية: نظمنا دورات لتدريب القيادات على الإدارة

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن أي قيادة بالوزارة حتى ولو كان رئيس قرية، لا بد أن يكون لدي قدر من العمل الإداري الجيد، وأن تكون لديه إدارة حقيقية لمن يتولى إدارتهم وللمكان الذي يعمل به، كونه المسئول المباشر عما يفعله مرءوسيه.وقال شعراوي: "أنا شخصيا عندما أزور حيا أو وحدة محلية ما وأجد رئيسها موجودا بالمكتب وتحت منه ناس فاسدة أو موظف فاسد، أحيله قبلهم للنيابة الإدارية، لأنه مسئول ولا بد أن يعرف ماذا يفعل مرءوسيه، ولا بد من العمل على أرض الواقع".وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الوزارة نظمت دورات لتدريب القيادات على فن الإدارة، كما تنظم أخرى للإدرات الهندسية للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها.وكشف أن: اختيار القيادات بوزارة التنمية المحلية تم من خلال العديد من الأمور والكثير من اللجان، واختبر المتقدمين في اللغات والحالة النفسية وغيرها من الأمور الأخرى، ثم تم اختبار من نجح منهم في المبادرات الشبابية والبرنامج الرئاسي للقيادات الشبابية، وبعد ذلك تم تشكيل لجنة برئاستي شخصيا وبعضوية عدد من المحافظين وأساتذة الجامعة ومستشاري مجلس الدولة، لاختيار تلك القيادات.