أحدث ظهور لـ هيدي كرم رفقة والدتها وشقيقتها

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت هيدي كرم في الصورة رفقة والدتها وشقيقتها مايان، وعلقت عليها قائلة: "مامي يا مامي أنتي دايما الجندي المجهول، أنتي مصدر القوة، الأرض الصلبة، الحكمة، الوعي والذكاء الفطري، أنتي مهما قلت عنك مش هعرف أوصفك".وتابعت: "ربنا يخليكي لينا ويخلينا ليكي بكل مشاكلنا وقصصنا وتعبنا وتفضلي دايما منورة حياتنا، ملحوظة، ده ما يمنعش إني ساعات ببقى هتجنن وأخرج من هدومي منك، بس تفضلي دايما أكبر نعمة في حياتنا كلنا.. كل سنة وأنتي طيبة يا أمي بحبك"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها مهنئين والدتها بعيد ميلادها.