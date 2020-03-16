الأنبا غبريال يترأس القداس الإلهى بدير المحرق

ترأس الأنبا غبريال، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببني سويف، صباح اليوم، صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء الأثرية في دير المحرق بأسيوط.وشاركه صلوات القداس الإلهي عدد من رهبان الدير، وذلك ضمن القداسات التي ينظمها الدير يوميا خلال فترة الصوم الكبير.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير المعروف باسم «صوم القيامة»، ويمتد نحو 55 يومًا ينتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.ويُعد الصوم الكبير صومًا من الدرجة الأولى، ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.