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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القابضة للشرب: انقطاع المياه بالقاهرة والجيزة خارج عن إرادتنا

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:25 م
انقطاع المياه
انقطاع المياه
محمد إبراهيم
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قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنها تغلق مأخذ المياه من النيل بالتتابع في عدد من مناطق القاهرة والجيزة لأمر خارج عن إرادتها، خاصة أن الأمر يتعلق بصحة المواطنين وسلامتهم.

وأوضحت الشركة لـ"الدستور" أن إغلاق المأخذ يأتي بسبب العكارة الزائدة التي تسببت فيها كميات الأمطار الغزيرة التي تساقطت على البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، ونقلتها مخرات السيول بدورها إلى مجرى النهر محملة بالأتربة التي تسببت في عكارتها.

وأشارت الشركة إلى أن هذه العكارة ستزول في غضون ساعات من خلال حركة المياه، وأنها تتابع الأمر عن كثب، وستقوم بإعادة التشغيل على الفور عقب مرور المياه المعكرة، حتى لا يتم نقلها للمواطنين بهذا الشكل غير الصحي.

وأكدت الشركة أن الأمر لن يستمر أكثر من ساعات قليلة، وأنها وفرت سيارات طوارئ لنقل مياه شرب صالحة للمواطنين، وعلى من يرغب الاتصال بأرقام الخدمة المعلنة.

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