السيوفي: توقعات بخفض الفائدة 1% في مصر

قالت رضوى السيوفي رئيس قسم الأبحاث ببنك فاروس للاستثمار، إنه من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في الثاني من ابريل المقبل بمقدار 1%، وذلك بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بنسبة 1%.وأشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة في مصر يدعم معدلات النمو والموازنة والأعمال التجارية في هذه الأوقات التي يسودها حالة من عدم اليقين، لافتة إلى أنه من الجدير بالذكر أن تخارج الأجانب من أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة سيحدث دون أي اعتبار لأسعار الفائدة، من ثم، سيكون قرار خفض الفائدة بنسبة 1% - في حال اتخاذه – غير مؤثر على هذا البند في جميع الأحوال.وأوضحت أن هناك توقع اخر بشأن لجوء البنك المركزي إلى تثبيت اسعار الفائدة على الايداع والاقراض في ظل الضغط الحالي الواقع على محفظة الاستثمارات الأجنبية نتيجة تخارج الأجانب، وعلى قيمة الجنيه المصري، وعلى الدخل من السياحة، وعلى تحويلات المصريين من الخارج في نهاية المطاف.