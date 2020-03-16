بالجلباب والبرقع.. مي عمر رفقة ياسر جلال في كواليس «الفتوة» (صور)

يواصل الفنان ياسر جلال، تصوير مشاهد مسلسل "الفتوة" على قدم وساق، والمقرر أن يخوض به السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل.وظهر ياسر جلال، داخل كواليس العمل أثناء تصوير أحد المشاهد الرومانسية التي تجمعه بالفنانة مي عمر، والتي ارتدت الجلباب والبرقع.وتدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي مشوق، داخل حي الجمالية في مصر القديمة، حول الصراع بين قوى الخير والشر والعلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، والعادات والتقاليد فيها.ويشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسر جلال ومي عمر، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، مجدي فكري، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، ليلى أحمد زاهر، عهدي صادق وعدد آخر من الفنانين.