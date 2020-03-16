رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس البرازيل عن إلغاء الفعاليات الرياضية بسبب «كورونا»: «هستيريا»

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:21 م
الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو
طباعة
وصف الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، إلغاء الفعاليات الرياضية بسبب مخاوف تزايد انتشار فيروس كورونا، بأنه "هستيريا".

وقال بولسونارو في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن": "عندما تمنعوا كرة القدم وأشياء أخرى، فهذا يعني أنكم مصابون بالهستيريا هذا المنع لن يوقف انتشار الفيروس"، مضيفا: "علينا أن نتحرك، الفيروس قد يصبح مشكلة خطيرة، لكن الاقتصاد يجب أن يمضي قدما، لأننا لا يمكننا تحمل موجة من البطالة".

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قد أعلن وقف كل المنافسات المحلية اعتبارا من اليوم الإثنين وحتى إشعار آخر.

وقال روجيريو كابوكلو رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: "ندرك مسؤولية كرة القدم في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وسنتحمل هذه المسؤولية".

موضوعات متعلقة

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

رجائى عطية: رئيس لجنة انتخابات المحامين أبلغ مندوبى بفوزى

الأهلى يحصل على توقيع نجم «بيراميدز»

«الصحة العالمية»: مصر تمتلك نظام مراقبة قويًا لمواجهة كورونا

الصور

image description

نرمين ماهر تحضر ديفيليه محمد شهبندر

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

image description

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

image description

شوارع القاهرة تعود إلى الحياة

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

«الصحة العالمية»: مصر تمتلك نظام مراقبة قويًا لمواجهة كورونا

الصحة العالمية توضح علاقة التدخين بالإصابة بكورونا

لمواجهة كورونا.. «الجيزة» تقرر إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

دراسة صادمة: كورونا ينتشر قبل ظهوره على المريض

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

منوعات

الأوبرا العالمية تقدم عروضها إلكترونيًا

المغرب يغلق المطاعم ودور السينما ومراكز الترفيه والملاعب

حقيقة تحويل رونالدو فنادقه إلى مستشفيات لعلاج مصابى كورونا

اللجنة الأولمبية تجري محادثات مع الاتحادات الرياضية الدولية

مقالات الرأي
ماجد حبته
منابر المساجد.. للأطباء فقط
مؤمن المحمدي
أساطير الأولين
د. منى حلمى
هذا الصباح.. «القهوة» لن تصلح ما أفسده الليل
عمرو خالد
دعاء رفع البلاء والكرب والغم «١-٢»
المزيد

الثقافة

تعليق أنشطة وفعاليات مكتبات جمعية مصر الجديدة لأسبوعين

بعد هيكلتها.. عبدالدايم تطلق دورة عمل لجان الأعلى للثقافة

الخميس.. مناقشة كتاب «الحريف» لـ أمل عون في «ستاربووكس»

الفن التشكيلي يتحدى كورونا.. خالد سرور يفتتح «أحلام العصافير»