«فركش».. مخرج «بنت القبايل» ينهي تصوير كافة مشاهده

انتهى المخرج حسني صالح من تصوير كافة مشاهد مسلسل "بنت القبايل" الذي تخوض بطولته الفنانة حنان مطاوع، ورفع شعار فركش خلال الساعات الأولى من اليوم الإثنين، ليودع صناعه لوكيشن التصوير بالتزامن مع عرضه عبر شاشة الحياة.يناقش العمل، تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد محافظة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.ويعرض المسلسل يوميًا من السبت إلى الأربعاء على قناة الحياة، وهو من بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد رياض، مدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالي، سميرة عبد العزيز، وهو من تأليف الكاتب شاذلي فرح، وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودي، وغناء مدحت صالح وياسمين علي، وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.