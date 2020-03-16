ليبيريا ترصد أول إصابة بـ كورونا

قال مسئول بوزارة الصحة في ليبيريا إن البلاد سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين.وقال كبير مسئولي القطاع الطبي، فرانسيس كاتيه: "أستطيع أن أؤكد أن لدينا حالة ونتعامل معها"، ولم يذكر تفاصيل أخرى عن هوية المريض.ومن المتوقع أن يلقي الرئيس جورج ويا كلمة، اليوم.