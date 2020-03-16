ليبيريا ترصد أول إصابة بـ كورونا
الإثنين 16/مارس/2020 - 01:14 م
وكالاتطباعة
قال مسئول بوزارة الصحة في ليبيريا إن البلاد سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين.
وقال كبير مسئولي القطاع الطبي، فرانسيس كاتيه: "أستطيع أن أؤكد أن لدينا حالة ونتعامل معها"، ولم يذكر تفاصيل أخرى عن هوية المريض.
ومن المتوقع أن يلقي الرئيس جورج ويا كلمة، اليوم.
وقال كبير مسئولي القطاع الطبي، فرانسيس كاتيه: "أستطيع أن أؤكد أن لدينا حالة ونتعامل معها"، ولم يذكر تفاصيل أخرى عن هوية المريض.
ومن المتوقع أن يلقي الرئيس جورج ويا كلمة، اليوم.