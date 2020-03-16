محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدي للتلاعب في أسعار السلع ومنع «الشيشة»

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مديرية التموين والجهات التابعة لها بمديرية أمن الإسكندرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحماية المستهلك، بالبدأ الفوري في تكثيف حملات الرقابة والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.وشدد الشريف، على منع "الشيشة" من المقاهي والمطاعم والكافيهات تنفيذا لتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ومركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، طبقًا لمخاطر تداول "الشيشة" لاسيما أن تدخينها لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفًا في مقاومة الفيروس.وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات لمنع التخزين والتلاعب في الأسعار مع تزايد معدلات استهلاكها من المواطنين، بسبب تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية فيما يخص فيروس كورونا.وأوضح، أن المحافظة ستقوم أيضًا بغلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم)، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا لحين إشعار آخر.